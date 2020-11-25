Украину ждет неизбежная экономическая катастрофа, а с 2021 года возникнут серьезные проблемы с выплатами зарплат и пенсий. В этом уверен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Украину ждет неизбежная экономическая катастрофа, а с 2021 года возникнут серьезные проблемы с выплатами зарплат и пенсий. В этом уверен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Киев столкнется с большим бюджетным кризисом, и подписание соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) не сможет это предотвратить, только отсрочит на несколько месяцев, заявил глава Исполнительного комитета реформ Украины Саакашвили на телеканале "Украина-24".

Политик отметил, что такой ситуации в стране не было с 1990-х годов, и властям нужно срочно что-то предпринять, иначе Украина "пролетает в трубу".

Китайские аналитики ранее усомнились в способности Украины "захватить" Крым. Болгарские читатели посмеялись над планами Киева осуществить столь сложную военную операцию, передает телеканал "360".