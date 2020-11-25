CNN: европейские союзники США сожалеют о выходе Вашингтона из ДОН

США выходят из Договора по отрытому небу, объяснив это шаг тем, что Россия якобы нарушила условия соглашения, позволяющего участникам наблюдать за вооруженными силами потенциального противника, но не представив этому никаких доказательств.

Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке выходят из Договора по отрытому небу (ДОН), объяснив это шаг тем, что Россия якобы нарушила условия соглашения, позволяющего участникам наблюдать за вооруженными силами потенциального противника, но не представив этому никаких доказательств.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, отмечая, что Вашингтон сделал еще один шаг по снижению уровня европейской безопасности и союзники США в Евросоюзе выражают в связи с этим сожаление.

Официально о выходе США из действовавшего несколько десятилетий Договора по открытому небу Госдепартамент объявил в минувшее воскресенье 22 ноября, отметив, что соответствующее решение президент страны Дональд Трамп принял еще полгода назад.

По условиям договора, который был заключен в 1992 году, 34 подписавшие документ страны-участницы имели возможность после соответствующего уведомления совершать разведывательные полеты на невооруженных самолетах над территорией других стран-участниц соглашения, собирая таким образом информацию о деятельности их вооруженных сил.

«Администрация Трампа, сославшись на российские ограничения, наложенные на полеты в рамках договора, заявила, что выходит из соглашения, и обвинила Москву в том, что та ограничивает полеты возле Калининградской области. Этот эксклав находится между Польшей и Литвой, и там Россия содержит мощную группировку войск», — сообщает телеканал CNN.

Также США заявили, что Россия запретила полеты в десятикилометровой зоне от ее границы с Грузией, отменив также ранее утвержденный полет американской стороны над районом проведения масштабных военных учений.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп заявил в связи с этим, что раз Россия не выполняет условий договора, Штаты также не будут их выполнять.

Но для европейских союзников Америки Договор по открытому небу был очень важен, так как давал им возможность получать информацию, недоступную без этого соглашения.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что именно интересы европейских союзников были причиной того, что Вашингтон на протяжении долгого времени соблюдал условия договора, несмотря на то, что Москва их якобы нарушала.

«Договор давал не обладающим современными спутниками союзникам и партнерам США хорошую возможность собирать и обмениваться информацией. Все страны-участницы имели доступ к визуальной информации, собираемой в ходе полетов», — отмечает CNN.

При этом, как отмечает телеканал, Пентагон уже заверил европейских союзников США в готовности американских военных делиться частью разведывательной информации, собранной посредством современных средств, в том числе и при помощи спутников. Таким образом, уверены в Пентагоне, США смогут компенсировать европейцам утрату разведданных, которые те собирали ранее, выполняя пролеты в рамках ДОН.

Напомним, Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес со стороны США в нарушении своих обязательств по ДОН.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя выход США из Договора по открытому небу, заявил, что Россия не исключает возможности аналогичного шага в том случае, если другие страны-участницы соглашения откажутся от выполнения взятых на себя обязательств.