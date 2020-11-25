Боевики 33 раза обстреляли населенные пункты в Сирии — ЦПВС

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" продолжают обстреливать позиции правительственных войск на северо-западе Сирии.

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" продолжают обстреливать позиции правительственных войск на северо-западе Сирии.

Заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что всего было зарегистрировано 33 обстрела со стороны боевиков. Террористы девять раз открывали огонь на севере провинции Латакия, два раза — в Хаме, четыре раза — в Алеппо, 18 раз — в Идлибе.

Протурецкие вооруженные формирования, входящие в состав "Сирийской национальной армии", режим прекращения огня не нарушали.

Российская военная полиция продолжает патрулирование в соответствии с договоренностями между Москвой и Анкарой. Отряды прошли по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Патрулирование по маршруту Камышлы — элеватор Алия провела армейская авиация.