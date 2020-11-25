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0:18   25 Ноября 2020
Общество

Россия подала запрос на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европе

Россия подала запрос на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европе

Россия подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европе и ее производство в других странах.

Российский фонд прямых инвестиций занимается активным продвижением лекарства в международном пространстве, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24". На повестке дня — заявка на регистрацию вакцины в Европе, которую подали 22 октября. Уже месяц российская вакцина изучается Европейской медицинской ассоциацией.

В планах — наладить производство вакцины в Германии. На это есть все шансы, отметил Дмитриев. Пока что активно продвигается дело с Венгрией, в Будапеште уже возводится производственная площадка для изготовления лекарства в больших масштабах.

Промежуточные исследования препарата показывают высокие результаты, сообщает телеканал "360". На 42-ой день после введения первой дозы эффективность вакцины выросла на 95%.

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#россия #вакцина #"Спутник V"

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