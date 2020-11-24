Трамп покинул комнату для брифингов после вопросов журналистов о выборах

Американский лидер Дональд Трамп поздравил граждан США с успешными показателями биржи и не стал отвечать на вопросы представителей СМИ.

Американский лидер Дональд Трамп поздравил граждан США с успешными показателями биржи и не стал отвечать на вопросы представителей СМИ.

В ходе общения с журналистами в комнате для пресс-брифингов в Белом доме политик также отметил успехи США в вопросе разработки вакцины от коронавируса.

"Хочу поздравить народ нашей страны… индекс DJIA достиг 30 тысяч (пунктов), это высочайший уровень в истории", — подчеркнул 45-й глава Белого дома.

Трамп общался с прессой не более минуты и покинул помещение после того, как его начали спрашивать о выборах.

Дмитрий Песков, глава пресс-службы президента РФ, ранее разъяснил, когда Владимир Путин собирается поздравить избранного лидера США Джо Байдена с победой на выборах, информирует телеканал "360".