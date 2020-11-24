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23:09   24 Ноября 2020
Общество

Оперштаб: за сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом информирует о возросшем до 8530 человек числе умерших с COVID-19.

Всего за прошедшие сутки скончались 75 пациентов. У всех умерших лабораторно подтверждено заражение COVID-19, а также зафиксировано медиками наличие пневмонии.

Накануне сообщалось о 76 умерших. Всего за время пандемии в российской столице скончались 8530 человек с коронавирусом.

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#москва #коронавирус #оперштаб

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