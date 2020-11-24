23:09 24 Ноября 2020Общество
Оперштаб: за сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом информирует о возросшем до 8530 человек числе умерших с COVID-19.
Оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом информирует о возросшем до 8530 человек числе умерших с COVID-19.
Всего за прошедшие сутки скончались 75 пациентов. У всех умерших лабораторно подтверждено заражение COVID-19, а также зафиксировано медиками наличие пневмонии.
Накануне сообщалось о 76 умерших. Всего за время пандемии в российской столице скончались 8530 человек с коронавирусом.