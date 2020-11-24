Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:37   24 Ноября 2020
Политика

Бывший глава Нигерии заявил о влиянии кризиса в Ливии на соседние страны

Бывший глава Нигерии заявил о влиянии кризиса в Ливии на соседние страны

Бывший президент Нигерии Мохаммад Бухари обеспокоен нестабильным положением в Ливии, которое, по его словам, затрагивает соседние регионы.

Экс-лидер государства выступал во время приема представителя президента Чада Идриса Деби Итно, пишет ФАН.

"Когда был убит бывший ливийский лидер, боевики сбежали с оружием, и сейчас сеют хаос везде. Как соседи и братья, мы всегда будем поддерживать Чад", — отметил Бухари.

Нигерия, по его словам, всегда будет поддерживать Чад в любых его стремлениях.

Соединенные Штаты после своего вторжения в страну почти 10 лет назад поддержали революционеров и боевиков, которые позже убили главу Ливии Муаммара Каддафи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ливия #кризис #нигерия #бухари

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров