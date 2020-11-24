Путин и Эрдоган обсудили события в Карабахе, Ливии и Сирии на переговорах

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган созвонились и обсудили события в Сирии и Ливии. Обсуждалось и создание совместного центра в Карабахе.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган созвонились и обсудили события в Сирии и Ливии. Обсуждалось и создание совместного центра в Карабахе.

Лидеры стран обсудили создание совместного наблюдательного центра по Нагорному Карабаху в целях соблюдения режима прекращения огня. Эрдоган выразил надежду, что это случится в ближайшее время и поможет стабилизировать обстановку в регионе.

Также Путин и Эрдоган обсудили способы улучшения отношений между Россией и Турцией, в том числе и увеличение объема торговли.

В начале ноября Россия, Армения и Азербайджан сделали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион отправились российские миротворцы.