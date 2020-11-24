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22:09   24 Ноября 2020
Армия

Турция протестует из-за обвинений в контрабандной перевозке оружия

Турция протестует из-за обвинений в контрабандной перевозке оружия

МИД Турции вызвал европейских послов после попытки военных ФРГ обыскать грузовое судно Rosaline в Средиземном море.

Внешнеполитическое ведомство Турции вызвало послов Италии и ЕС, а также поверенного в делах Германии, передает Федерального агентства новостей.

"Наш заместитель министра иностранных дел Седат Онал передал им ноту протеста в связи с тем, что соответствующие страны в рамках операции IRINI попытались досмотреть наш торговый корабль Rosaline A без явного разрешения нашей страны", — сообщил источник в МИД Турции.

Военные, которые работают в составе военно-морской операции ЕС IRINR у побережья Ливии, остановили корабль в 200 километрах от Бенгази, так как получили информацию о контрабандной перевозке оружия и боеприпасов. Немецкие военнослужащие поднялись на борт для проверки судна, однако Анкара отдала распоряжение немедленно прекратить обыск.

Европейским военным пришлось покинуть судно, которое тут же направилось в сторону Мисураты. В Анкаре сообщили, что их корабль перевозил продовольствие, а инспекционная группа "нарушила международное право".

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#турция #ливия #IRINI

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