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21:35   24 Ноября 2020
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СК РФ опроверг информацию о возбуждении дела против самарских налоговиков

СК РФ опроверг информацию о возбуждении дела против самарских налоговиков

Информация о якобы возбуждении дела против самарских налоговиков за создание площадки по уклонению от уплаты НДС является недостоверной. Об этом сообщили в СК РФ.

РБК сообщил, что СК РФ якобы подозревает сотрудников налоговой службы Самарской области в создании крупной площадки по уклонению от уплаты НДС, которой пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний. В ведомстве эту информацию назвали не соответствующей действительности, а "подробности" вымышленными.

В СК добавили, что региональное управление действительно расследует уголовное дело, но из-за превышения должностных полномочий. Следователи полагают, что в налоговую поступили декларации от одного из ООО в электронном виде по подложной доверенности. В них содержались недостоверные нулевые показатели.

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