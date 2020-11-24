Режиссер и клипмейкер Гаврилов скончался на 61-м году жизни

Российский режиссер Георгий Гаврилов умер на 61-м году жизни. Причина его смерти пока неизвестна.

Российский режиссер Георгий Гаврилов умер на 61-м году жизни. Причина его смерти пока неизвестна.

Гаврилов скончался утром 24 ноября, передает канал "360". Других подробностей не сообщается. Дата и место прощания с покойным будут объявлены позднее.

Режиссер был выпускником ВГИК, трудился актером в Рижском ТЮЗе и работал помощником режиссера в саратовском Театре Драмы.

Георгий Гаврилов снял более 170 музыкальных клипов. Он работал с Дмитрием Маликовым, Игорем Крутым и Лаймой Вайкуле. Режиссер сотрудничал также с зарубежными артистами: он создавал клипы для Wu-Tang Clan, Ghostface Killah и DMX.