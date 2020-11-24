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21:05   24 Ноября 2020
Общество

Режиссер и клипмейкер Гаврилов скончался на 61-м году жизни

Режиссер и клипмейкер Гаврилов скончался на 61-м году жизни

Российский режиссер Георгий Гаврилов умер на 61-м году жизни. Причина его смерти пока неизвестна.

Гаврилов скончался утром 24 ноября, передает канал "360". Других подробностей не сообщается. Дата и место прощания с покойным будут объявлены позднее.

Режиссер был выпускником ВГИК, трудился актером в Рижском ТЮЗе и работал помощником режиссера в саратовском Театре Драмы.

Георгий Гаврилов снял более 170 музыкальных клипов. Он работал с Дмитрием Маликовым, Игорем Крутым и Лаймой Вайкуле. Режиссер сотрудничал также с зарубежными артистами: он создавал клипы для Wu-Tang Clan, Ghostface Killah и DMX.

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#режиссер #смерть #Георгий Гаврилов #Wu-Tang Clan

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