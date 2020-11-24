Стоимость компании Илона Маска побила собственный рекорд

Стоимость производителя электромобилей Tesla достигла 511,7 миллиарда долларов, что является рекордом за всю историю существования компании.

Стоимость производителя электромобилей Tesla достигла 511,7 миллиарда долларов, что является рекордом за всю историю существования компании.

Очередное подорожание Tesla произошло на фоне взлета стоимости акций, стало известно из данных торгов биржи NASDAQ. По состоянию на 18:25 по московскому времени ценные бумаги компании торговались в районе 540,33 доллара за штуку. Это вызвало рост стоимости компании до 511,7 миллиарда долларов.

Данная тенденция помогла Илону Маску подняться в рейтинге самых богатых людей мира. Теперь инженер находится на втором месте, оставив позади, в том числе основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Капитал создателя Tesla и SpaceX оценивается в 127,9 миллиарда долларов.