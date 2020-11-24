Экономист Глазьев указал на лидерство России в глобальном переделе мира

Экс-советник президента России Сергей Глазьев прокомментировал начало фазы "передела мира" и обозначил роль России в этом процессе.

Экс-советник президента России Сергей Глазьев прокомментировал начало фазы "передела мира" и обозначил роль России в этом процессе.

По словам специалиста, пандемия коронавируса окажет серьезное воздействие на экономики США и Европы, что непременно приведет к потере лидерства западных государств. На этом фоне заметно усилятся Китай и Юго-Восточная Азия.

После распада СССР Россия питала Запад квалифицированными специалистами и природными ресурсами. Такое положение вещей обеспечило западным государствам благополучное существование в течение долгого времени.

"Но с 2009 года мир вступает в неизбежную фазу смены вековых циклов системного накопления капитала", — считает Глазьев.

Российская Федерация обязана воспользоваться моментом и восстановить свое лидерство на политической арене мира, подытожил он.