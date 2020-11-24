Ребенок погиб в ДТП с двумя джипами в Москве

Авария произошла на перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского в российской столице.

Авария произошла на перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского в российской столице.

После столкновения один из джипов вылетел на тротуар. В результате ДТП погиб ребенок, два человека получили травмы различной степени тяжести. Ведущий программы "Автоликбез" Юрий Гейко прокомментировал эту аварию.

По мнению специалиста, ужесточение дорожных правил не повлияет на водителей джипов. Гейко считает, что состоятельные граждане в состоянии откупиться от своих деяний.