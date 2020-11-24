20:40 24 Ноября 2020Экономика
Проект бюджета ПФР на три года одобрен Госдумой во втором чтении
Государственная Дума Российской Федерации в ходе второго чтения одобрила проект бюджета Пенсионного фонда на период с 2021 по 2023 годы.
Государственная Дума Российской Федерации в ходе второго чтения одобрила проект бюджета Пенсионного фонда на период с 2021 по 2023 годы.
Предполагаемый объем доходов бюджета ПФР в следующем году составит 9,28 триллиона рублей. При этом размер расходов запланирован общей суммой в 9,57 триллиона рублей.
Дефицит бюджета будет равняться 295 миллиардам рублей. Сообщается, что трансферт из госбюджета в следующем году составит 3,5 триллиона рублей, что окажется 38 процентами всех доходов ПФР.
К тому же, в проекте предусмотрена индексация маткапитала и страховых пенсий неработающим пожилым россиянам. В 2021 году средний размер страховой пенсии составит 17 443 рубля.