«Чебурашка-2» vs «Брат-2». Москвичи добавили перчинки в детский спектакль

Ребенок, по мнению сценариста, отсылку не заметит, а взрослый оценит приятный бонус.

В следующем году Чебурашка Эдуардович (отчество ему присваиваем в честь автора книги «Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда Успенского) отмечает 55-летие. Но милый герой не стареет и на пенсию не собирается — с пенсионной реформой особо не расслабишься, знаете ли.

Страна его помнит, новые поколения любят пуще прежних, а Банк России вообще выпустил коллекционные монеты с цветным изображением «когда-то странной игрушки безымянной» и его зеленого товарища. На монетах номиналом три и 25 рублей советские персонажи сидят в обнимку на фоне железнодорожного вокзала.

И хотя в кошельки россиян уже отправился многотысячный тираж «серебряников» с крокодилом Геной и его другом, народ требует зрелищ. Поэтому самые чувствительные к запросам общества идут дальше и дают Чебурашке новую жизнь. Второй год подряд ушастого героя «воскрешает» российский театральный режиссер Дмитрий Бикбаев. В 2019 он запустил проект «Чебурашка. Возвращение домой». Музыкальный спектакль так понравился детям, что в 2020 юным поклонникам персонажа Успенского подарят продолжение истории — аккурат к Новому году.

«Чебурашка, как мне кажется, уже часть нашего культурного кода, его образ жадно впитался в сознание многих», — размышляет Антон Аносов, отвечающий за современный сюжет постановки и реплики героев.

«Чебурашка 2. Потерявшийся в сети» напомнит «поколению Альфа» о том, как важно не забывать отрываться от иллюзорного мира цифровых технологий и уделять внимание вечным ценностям: таким, как дружба и взаимопомощь. По желанию родителей в свежий спектакль помимо авторской музыки и оригинального либретто добавлены любимые песни из коллекции «Союзмультфильма».

Кстати, кроме основных действующих лиц на сцене появятся «Бременские музыканты» и старые добрые знакомые россиянина из «Простоквашино». По словам Антона Аносова, во время написания сценария он думал о том, чтобы взрослые на семейном представлении тоже не скучали, поэтому внимательный зритель заметит в детском представлении отсылки даже на культовый боевик «Брат-2».

Показы пройдут на площадке столичного Центра культуры и искусств «Щукино». Организаторы настроены серьезно и претендуют сделать традицией «чебурашные» новогодние праздники в нашей стране.