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20:17   24 Ноября 2020
Экономика

Стимулирующие выплаты медикам продлят до конца 2021 года

Стимулирующие выплаты медикам продлят до конца 2021 года

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал документ, подтверждающий продление стимулирующих начислений российским медицинским работникам.

До конца следующего года медработники, помогающие бороться с коронавирусной инфекцией, будут получать стимулирующие выплаты. Такое постановление подписал глава кабмина, как стало известно во вторник.

Средства продолжат перечислять как оказывающим медицинскую помощь "коронавирусным" пациентам, так и россиянам, не принимающим прямого участия в борьбе с COVID-19, но сталкивающимся с гражданами с инфекцией при выполнении служебных обязанностей.

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