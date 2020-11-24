Стимулирующие выплаты медикам продлят до конца 2021 года

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал документ, подтверждающий продление стимулирующих начислений российским медицинским работникам.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал документ, подтверждающий продление стимулирующих начислений российским медицинским работникам.

До конца следующего года медработники, помогающие бороться с коронавирусной инфекцией, будут получать стимулирующие выплаты. Такое постановление подписал глава кабмина, как стало известно во вторник.

Средства продолжат перечислять как оказывающим медицинскую помощь "коронавирусным" пациентам, так и россиянам, не принимающим прямого участия в борьбе с COVID-19, но сталкивающимся с гражданами с инфекцией при выполнении служебных обязанностей.