Политолог назвал "шизофренией" идею украинского музея "российской агрессии"

Украинские власти анонсировал создание виртуального музея "русской агрессии", посвященного событиям в Крыму и на Донбассе. Эксперты назвали эту идею "политической шизофренией".

Украинские власти анонсировал создание виртуального музея "русской агрессии", посвященного событиям в Крыму и на Донбассе. Эксперты назвали эту идею "политической шизофренией".

Политолог и замглавы Общественной палаты Крыма Анатолий Форманчук назвал "обострением политической шизофрении" саму идею властей Украины создать виртуальный музей "российской агрессии". Он считает, что таким образом правительство пытается оправдаться перед своим же народом за промах на военном и политическом поприщах.

"Это я бы назвал обострением политической шизофрении правящего класса, к которому принадлежит и замгенпрокурора. Правящий класс разыгрывает эту карту российской агрессии в Крыму и против Украины с одной целью — чтобы как-то оправдать кризис государственности, когда идет период полураспада этого государства", — заявил Форманчук.

Ранее заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил украинским СМИ о создании виртуального музея, который будет посвящен событиям в Крыму и Донбассе.

Российский политолог Анатолий Форманчук не исключил, что идея создать подобный виртуальный музей связана с надеждами Украины на выстраивание отношений с США.