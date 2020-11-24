Украинский журналист и издатель Янина Соколовская призвала отказаться от навязанных другими странами стратегий и целей. Многовекторная политика не принесет Киеву пользы.

Украинский журналист и издатель Янина Соколовская призвала отказаться от навязанных другими странами стратегий и целей. Многовекторная политика не принесет Киеву пользы.

Журналист и издатель Янина Соколовская заявила, что действующему Правительству Украины следует отказаться от многовекторной политики и выбрать свой путь, идеологию и цели.

"В ситуации, когда война не остановлена и не прекращена, многовекторность стала вариантом троянского коня с обилием расписных русских матрешек внутри. Они вкатываются в украинскую политику и множатся, выпрыгивая одна из другой", — написала Соколовская.

Зеленского Соколовская называет "хорошим парнем" с бодрой "тимуровской командой". Однако и их приход привел к новому расцвету многовекторной политики. По ее убеждению, подобная ситуация не сулит Украине ничего хорошего уже в ближайшей перспективе, если команда президента не изберет свой собственный путь развития, опираясь на особенности страны.