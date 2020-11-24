Илья Ремесло призвал Певчих ответить на вопросы о Навальном на дебатах

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло вызвал главу отдела расследований ФБК (иноагент в РФ) Марию Певчих на дебаты для обсуждения "отравления" блогера Алексея Навального.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло вызвал главу отдела расследований ФБК (иноагент в РФ) Марию Певчих на дебаты для обсуждения "отравления" блогера Алексея Навального.

Мария Певчих, которую СМИ подозревают в отравлении Алексея Навального, 24 ноября записала видео, в котором попыталась опровергнуть ряд тезисов, озвученных журналистами. Однако вместо аргументов она заявила, что против нее "работает пропаганда", а объективной картиной произошедшего с Навальным располагают только в ФБК. Певчих, в частности, указала на фильм НТВ "Новые русские сенсации: Девочки, ведущие на смерть", который вышел на прошлой неделе.

Она обратила внимание на комментарий Ильи Ремесло по поводу отца жены Алексея Навального. Юрист со ссылкой на слова журналиста Олега Кашина рассуждал, что отец Юлии Навальной теоретически мог иметь отношение к работе на диппредставительство Великобритании и проживать в Лондоне. Певчих назвала эту версию "ложной", опубликовав фотографию свидетельства о смерти отца Юлии — Абросимова Бориса Александровича.

Ремесло в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что размещенная в его соцсетях и показанная на НТВ информация изначально принадлежала Кашину, на чьи слова и сослался юрист. Он добавил, что на остальные вопросы по поводу Навального Певчих так и не ответила по существу, поэтому следует вызвать ее на дебаты, чтобы обсудить все нестыковки в истории с "отравлением".