Forbes попытался оправдать действия западных соцсетей «жесткой цензурой» в РФ

Издание Forbes объяснило американским читателям, почему в Госдуме РФ выступили против цензуры российских СМИ на Youtube, Facebook и Twitter.

Издание Forbes объяснило американским читателям, почему в Госдуму РФ внесли законопроект, призванный противодействовать цензуре российских СМИ на крупных интернет-платформах Youtube, Facebook и Twitter.

«Предлагаемый закон — это попытка нанести ответный удар по мерам, которые американские медиа-платформы ввели в начале этого года. Эти меры привели к тому, что некоторые российские СМИ были помечены как "правительственные" или "государственные"», — сообщает американский журнал.

Авторы законопроекта предлагают ограничивать доступ или замедлять работу таких сайтов, а также штрафовать их. Впрочем, к последней мере монополиям не привыкать, отмечают в Forbes. Так, в феврале суд Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей из-за отказа перенести данные пользователей с американских на российские сервера, а в прошлом году Федеральная торговая комиссия США обязала Facebook выплатить государству 5 миллиардов долларов после утечки данных миллионов пользователей.

Один из законотворцев, депутат ГД Антон Горелкин, обвиняет техно-гигантов США в «вопиющей дискриминации российских СМИ», цитирует Forbes. Журналисты напоминают, что ответные меры действительно могут привести к блокировке ресурсов, если те не прекратят избирательную политику в отношении медиа из России.

«Россия уже действовала против западных платформ социальных сетей раньше. LinkedIn был заблокирован в России в 2016 году после того, как его администрацию признали виновной в нарушении закона, обязывающего компании хранить данные российских клиентов на серверах, расположенных на территории страны», — сказано в статье Forbes.

Законопроект вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Присвоить его владельцу ресурса сможет генпрокурор после согласования с МИД, если на сайте ограничен доступ к общественно важной информации «по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан».

Впрочем, американские интернет-корпорации ранее игнорировали национальные законы, причем не только российские — претензии к монополистам предъявляли власти Евросоюза и Австралии. Депутат Госдумы Константин Слыщенко напоминает о знаменитом выражении: «В чужой монастырь со своим уставом не лезут» — американские интернет-корпорации должны следовать местным законам, если хотят работать где-то кроме США.

Когда иностранные СМИ или любые другие технологические ресурсы заходят на территорию страны, они должны, во-первых, понимать и осознавать, что обязаны подчиняться суверенному законодательству. Во-вторых, они должны играть по тем правилам, по которым работают остальные медиа на территории того государства, куда они заходят. А в третьих, подстраиваться под местную ментальность.

Однако парламентарий предполагает, что даже в случае принятия законопроекта следовать ему будет сложно с технологической точки зрения, ведь интернет-площадки научились мастерски обходить блокировки. Правда, с ограничением по трафику Facebook, Youtube и Twitter еще не сталкивались, так что мера может действительно защитить российские СМИ от неправомерной блокировки в американских соцсетях. Именно снижение трафика бьет по карману IT-гигантов — чем меньше посетителей, тем дешевле реклама и услуги по продвижению аккаунтов.

Любопытно, что главы российских регионов активнее всего пользуются Instagram, принадлежащим компании Facebook, а не российскими соцсетями вроде ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. О том, кто из губернаторов преуспел в Instagram-блогерстве и почему их выбор пал на американскую соцсеть — читайте в нашей статье.