Курдские боевики организовали похищения мирных жителей Хасаки

Несколько мирных сирийцев похитили в северо-восточной провинции Хасака.

Несколько мирных сирийцев похитили в северо-восточной провинции Хасака.

В преступлении замешаны курдские вооруженные формирования. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Боевики из проамериканской группировки "Сирийских демократических сил" устроили серию рейдов в населенных пунктах Тель Насра и Тель Джумаа в западной части провинции Хасака. Они похитили нескольких человек и увезли их в неизвестном направлении.

Представители "Сирийских демократических сил" также оккупировали северо-восточные районы Сирии под предлогом борьбы с запрещенной в РФ организацией "ИГИЛ". Там они занимаются вербовкой будущих боевиков, подчеркивает ФАН.