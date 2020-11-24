Рябков призвал сохранить опыт деконфликтинга в САР в будущем

Москва и Вашингтон должны разработать механизм, который позволит сохранить опыт деконфликтинга в САР после смены администрации США.

Москва и Вашингтон должны разработать механизм, который позволит сохранить опыт деконфликтинга в САР после смены администрации США.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время заседания Президиума Российской академии наук озвучил свое видение отношений между Москвой и Вашингтоном в будущем. Представитель МИД считает, что в целом положительный опыт по так называемому деконфликтингу в Сирии следует спроецировать на будущее, пишет Федеральное агентство новостей.

"Несмотря на близость — физическую и военно-политическую — контингентов России и США в этом ареале, этот опыт продемонстрировал, что худшего удается избежать при наличии политической воли и отработанных алгоритмов", — сказал Рябков.

На сегодняшний день в Сирии находится российский и американский военные контингенты. Военнослужащие ВС РФ на территории ближневосточного государства находятся по официальному приглашению легитимного руководства САР. Американские же военные размещаются в Сирии незаконно, вопреки нормам международного права.