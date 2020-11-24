Политолог Карасев рассказал о причинах провала украинизации среди молодежи

Украинская молодежь слушает российских музыкальных исполнителей вопреки курсу на тотальную украинизацию, считает политолог Вадим Карасев.

Украинская молодежь слушает российских музыкальных исполнителей вопреки курсу на тотальную украинизацию, считает политолог Вадим Карасев.

Причиной является отсутствие качественной альтернативы среди местных исполнителей. Свое мнение эксперт высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Как я наблюдаю, украинские школьники, выходя на перемене, слушают русский рэп — Моргенштерна и всех русских рэперов, почему? Если украинское правительство так хочет вводить квоты, тогда создайте своих звезд", — подчеркнул политолог.

В качестве примера Карасев привел Францию. Страна не только выделила квоты в кино, но и стала стимулировать местных кинематографистов, полагает Карасев.