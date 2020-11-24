Сейм Литвы согласовал назначение нового премьер-министра

Сейм Литвы утвердил на должность премьер-министра кандидата от партии либерал-демократов. Процедура согласования депутатами назначения кандидата предусмотрена законодательством.

Сейм Литвы утвердил на должность премьер-министра кандидата от партии либерал-демократов. Процедура согласования депутатами назначения кандидата предусмотрена законодательством.

Парламент Литвы согласовал назначение нового премьер-министра. Главой кабмина стала Ингрида Шимоните. За ее кандидатуру проголосовали 62 парламентария, 10 высказались против, и еще 41 депутат воздержался.

С 2009 по 2012 год Шимоните работала в Минфине Литвы, который возглавляла в последние годы. После работы на госслужбе она получила руководящую должность в национальном Банке Литвы, параллельно занималась преподавательской деятельностью.

Шимоните родилась в Вильнюсе в 1974 году, в 1996 году получила степень бакалавра "Делового администрирования и менеджмента", имеет степень магистра экономики. В 2019 году она участвовала в выборах президента Литовской Республики, но во втором туре, получив 33% голосов избирателей, проиграла Гитанасу Науседе.