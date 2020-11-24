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19:19   24 Ноября 2020
Шоу-бизнес

Родственники Виктюка останутся без квартиры режиссера в центре столицы

Родственники Виктюка останутся без квартиры режиссера в центре столицы

Квартира в центре Москвы покойного режиссера Романа Виктюка не достанется наследникам, сообщает ФАН.

Племяннице не достанется квартира Виктюка, так как недвижимость не была оформлена на режиссера. Размер квартиры составляет всего 66 квадратных метров, но местоположение делает жилплощадь дорогой.

Стоимость квартиры на Тверской улице, где проживал Виктюк, превышает 42 млн рублей. Она расположена в доме, построенном в 1938 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Церемония прощания с режиссером прошла во львовском Первом театре. Тело Виктюка поместили в семейный склеп, где похоронены его родители.

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