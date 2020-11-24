Футуролог Кононов рассказал о главной задаче России через 10 лет

По мнению эксперта, стране будет принадлежать ключевая роль в будущем человечества.

Россия станет авангардом в области решений глобальных проблем. Свою позитивную роль она показала в конфликте в Нагорном Карабахе. Такое мнение на пресс-конференции на тему «Чипирование, запрет угля и нефти, услуги вместо собственности. Как изменится мир через 10 лет?», проводимой Медиагруппой «Патриот», выразил член Ассоциации футурологов и Российского общества РАН Александр Кононов.

«Наращивание мощи России — одна из самых значимых задач для развития всей цивилизации. Нужно менять ее основы. Нам следует тщательно оценить работу политиков, потому что они очень сильно влияют на развитие человечества. Россия должна стать в авангарде позитивных решений, как это было во время конфликта в Нагорном Карабахе. Именно так, действиями, нужно показывать, как решать проблемы. Мы должны понимать свою ответственность, и вести цивилизацию к лучшему будущему», — не сомневается эксперт.

В студии гости эфира обсудили, каким станет мир через 10 лет. По мнению Кононова, окружающий мир будет меняться стремительно, поскольку вся цивилизация существует в условиях катастроф и нестабильности.

«И количество угроз из-за этого огромно. Мы столкнулись с самыми разными вариантами. Не только коронавирусом. Вспомним падение челябинского метеорита. Сейчас нам говорят, что Апофис [астероид, сближающийся с Землей — прим. ред.] поменял свое направление. Причем в сторону Земли. Непонятно, как он будет менять дальше направление», — рассуждает футуролог.

По словам участника пресс-конференции, ответ от нашей цивилизации может последовать только один — наращивание могущества.

«Мы все должны работать, все нации и страны, на повышение. Каждая страна должна иметь зону ответственности. А наша зона ответственности огромна, мы самая большая страна в мире. Наращивание нашего потенциала — самый большой вклад в наращивание потенциала цивилизации», — полагает Кононов.

На вопрос о том, как скоро мир сможет отказаться от нефти и газа в пользу возобновляемых источников энергии, футуролог заметил, что так быстро это сделать не получится. Он предположил, что планируемые через 10 лет автомобили без внутреннего сгорания все равно будут заряжаться от углеродного источника.

«Автомобили заряжаются от установок, которые потребляют нефть и газ, даже если введут правила, то зарядные устройства, батареи будут заряжаться от углеродного источника. Быстро перейти на другие источники — это, конечно, надежда, светлые цели, но так быстро этого не добиться», — считает Кононов.

Говоря о возможном чипировании населения, эксперт подчеркнул, что такое требование нельзя вводить насильно. По его словам, чтобы получить новую систему свободы, само развитие цивилизации тоже должно быть свободным.

«Это не должно быть навязывание. Развитие человечества не все всегда идет гладко, и законы бывают абсурдными. Но постепенно человечество находит лучшие решения. Это стремление человечества к недопущению дискриминации», — сказал Кононов.

Кроме того, гость «Патриота» заявил, что новый виток развития получат идеи евгеники, которые, впрочем, в большинстве случаев ассоциируются с нацисткой Германией и ее идеями расового превосходства.

Хотя улучшать генофонд предлагал Фрэнсис Гальтон — двоюродный брат Чарльза Дарвина. Однако он говорил об улучшении ген всего человечества. Кононов разделяет убеждения Гальтона, однако полагает, что для этого следует урегулировать этические вопросы.

«Евгеника — абсолютно правильное направление, но нужно выработать правила: этические нормы, меры контроля. Например, в Китае запретили выращивать поджелудочную железу, однако сейчас там все контролируется и процесс идет. Вопрос только в том, чтобы делать это этично и безопасно», — подытожил футуролог.

Ранее в «Патриоте» политтехнолог Андрей Богданов рассказал, какие изменения ждут мир из-за пандемии и развития технологий.