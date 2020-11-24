Нестабильный интернет сорвал ливийские переговоры

Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) была вынуждена перенести второй день заседания форума по урегулированию ситуации в Ливии из-за отсутствия интернет-соединения.

Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) была вынуждена перенести второй день заседания форума по урегулированию ситуации в Ливии из-за отсутствия интернет-соединения.

Исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс заявила, что в ходе заседания 75 участников форума обсудили несколько ранее предложенных МООНПЛ вариантов проведения выборов Президентского совета и премьер-министра страны, сообщает ФАН.

Однако первый день ливийских переговоров так и не закончился подписанием соответствующего соглашения. Все стороны конфликта не смогли прийти к единому мнению о преодолении военно-политического кризиса в африканской республике.

На это повлияло активное обсуждение фактов подкупа некоторых участников. Ранее стало известно, что кандидатуру главы "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаги активно продвигали, используя взятки.