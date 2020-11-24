В Москве создадут центр мониторинга для обеспечения устойчивого Рунета

Нижняя палата парламента России рассмотрит законопроект, который вводит новые административные статьи за нарушения суверенности Рунета.

Нижняя палата парламента России рассмотрит законопроект, который вводит новые административные статьи за нарушения суверенности Рунета.

С соответствующей инициативой выступили глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. Согласно проекту, предполагается новая система штрафов за нарушение требований по устойчивости Рунета, пишет "Экономика сегодня".

Так, Хинштейн и Боярский предложили внести в КоАП четыре статьи. Согласно им, наказывать будут за нарушение порядка установки технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности Рунета. Должностным лицам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 30 до 50 тысяч, а юрлицам — от 300 до 500 тысяч.

По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, сейчас в Москве создается Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Предполагается, что он защитит Россию как от недружественных воздействий извне, так и от технологической аварии.

Кроме того, теперь операторы связи будут обязаны предоставлять данные Роскомнадзору, функция блокировок также полностью переходит к ведомству. Операторы не будут знать, какие сайты занесены в реестр, поскольку это будет происходить до прихода сигнала к ним.