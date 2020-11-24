Прокурор просит приговорить экс-главу Марий Эл Маркелова к реальному сроку

Гособвинение просит суд приговорить экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 17 годам в колонии по делу о взяточничестве, сообщил адвокат чиновника.

Гособвинение просит суд приговорить экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 17 годам в колонии по делу о взяточничестве, сообщил адвокат чиновника.

Прокуратура просит вынести Маркелову обвинительный приговор и назначить ему реальный срок в колонии строгого режима, а также штраф в размере 235 миллионов рублей. Правоохранители задержали чиновника в республике в апреле 2017 года. Ему предъявили обвинение в получении крупной взятки.

Маркелова этапировали в Москву. Генпрокуратура утвердила обвинение в 2019 году. Следствие считает, что фигурант получил от владельца птицефабрики 234 миллиона рублей за выделение 5 млрд рублей из средств господдержки.

Кроме того, Маркелова обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. В конце сентября арест чиновника продлили до 2 декабря. По требованию Генпрокуратуры РФ у него изъяли имущество на сумму 374 млн рублей.