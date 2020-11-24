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18:32   24 Ноября 2020
Армия

Официальные лица РФ встретятся в Москве с Агилой Салехом

Официальные лица РФ встретятся в Москве с Агилой Салехом

Председатель Палаты представителей (Тобрук) Агила Салех посетил Москву с официальным визитом во вторник, 24 ноября.

О поездке ливийского деятеля сообщил канал Libya al-Aan.

Африканский политик планирует встречу с высокопоставленными лицами из числа российского правительства и парламента. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на официального представителя Салеха Фатхи аль-Марими.

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#москва #ливия #Агила Салех

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