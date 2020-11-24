Официальные лица РФ встретятся в Москве с Агилой Салехом

Председатель Палаты представителей (Тобрук) Агила Салех посетил Москву с официальным визитом во вторник, 24 ноября.

Председатель Палаты представителей (Тобрук) Агила Салех посетил Москву с официальным визитом во вторник, 24 ноября.

О поездке ливийского деятеля сообщил канал Libya al-Aan.

Африканский политик планирует встречу с высокопоставленными лицами из числа российского правительства и парламента. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на официального представителя Салеха Фатхи аль-Марими.