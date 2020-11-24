Власти Петербурга не планируют массово переводить школы на удаленку

Информацию о переводе на дистанционный формат около 700 общеобразовательных заведений Санкт-Петербурга опровергли в администрации города.

Информацию о переводе на дистанционный формат около 700 общеобразовательных заведений Санкт-Петербурга опровергли в администрации города.

Сведения появились со ссылкой на заявку с сайта госзакупок. В ее техническом задании были написаны адреса школ, в которых планируется оказать услуги видеосвязи. Была указана начальная цена работ в 45 миллионов рублей. Представители пресс-службы комитета по информатизации и связи сообщили агентству "Невские новости", что победитель тендера действительно будет обслуживать образовательные организации.

Однако услуги будут предоставлять при необходимости. Оплату исполнитель получит за состоявшиеся сеансы. При этом решение об организации видеоконференций в школах является подготовкой к введению удаленки при необходимости. Переводить учебные заведения на дистанционное обучение на данный момент не будут. Глава городского Роспотребнадзора Наталия Башкетова направила письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В сообщении говорится, что перевод городских школ на удаленку может привести к негативным последствиям, так как учащиеся начнут посещать общественные места.