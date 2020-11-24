Килинкаров рассказал, как Украина потеряла шанс установить мир в Донбассе
У президента Украины Владимира Зеленского после избрания были все шансы установить мир в Донбассе, однако он ими не воспользовался. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» выразил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров.
Политик напомнил, что Зеленский имел полный контроль над государством:
«Какая мотивация у Зеленского, который не имеет отношения к конфликту в Донбассе и не развязывал его? Более того, я вас уверяю, у Украины больше не будет такого шанса, который был у Зеленского, получившего всю полноту власти, всю без исключений: пост президента, подконтрольный парламент, спецслужбы, все».
Украинский лидер мог войти в историю своей страны как человек, подаривший ей мир, утверждает Килинкаров. Однако он упустил этот шанс.
«Я считаю, что сегодня у него нет никаких возможностей, для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе политико-дипломатическим путем», — полагает участник эфира.
Кроме того, Килинкаров выразил мнение, что, вероятно, вопрос войны и мира больше не находится в руках Украины.
«Более того, у меня есть подозрение, что главнокомандующий Зеленские не контролирует действия ВСУ, там занимаются совершенно другие спецслужбы, и вопрос войны и мира уже не в руках Украины», — подытожил политик.
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович раскрыл план «Б» Владимира Зеленского по Донбассу. О нем он рассказал в интервью TCH.
«План дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там — миротворцы. От плана Порошенко ничем не отличается. Только ходит такая легенда в кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММОБСЕ [специальной мониторинговой миссии — прим. ред.]— это мощный элемент контроля», —сказал Арестович.
В Киеве рассказали о плане "Б" Зеленского по Донбассу: https://t.co/oLVSXrBPNW— ☭Т@тьян@❤️???????? (@Belka_r) November 21, 2020