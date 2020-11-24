Власти Новокузнецка «искупили» транспортный скандал бесплатным проездом

Мэрия Новокузнецка пытается сгладить неудачную транспортную реформу неделей бесплатного проезда.

Жители Новокузнецка до декабря смогут ездить в автобусах бесплатно, сообщили 24 ноября в пресс-службе региональной администрации. Неделей бесплатного проезда власти пытаются сгладить скандал с транспортной реформой, вызвавшей настоящий коллапс в городе.

Деньги на более экологичные новые автобусы Новокузнецку выделило правительство в рамках нацпроекта «Экология». Конкурс на госзакупку выиграла петербургская компания «Питеравто» и заказала автобусы у предприятия Volgabus. Там оплаченный заказ задерживают. При этом власти Новокузнецка уже сократили имеющиеся городские маршруты, даже не получив нового транспорта. В городе осталось работать только пять местных транспортных компаний, около 40 маршрутов уже ликвидировано.

Как итог — общественный транспорт парализован, люди выстраиваются в многометровые очереди на остановках и жалуются, что не могут вовремя попасть на работу.

«Был утренний небольшой сбой. Компания "Питеравто" работает, создан оперативный штаб вместе с главой города, сейчас ситуация нормализуется», — заявили в городской администрации 18 ноября, пишет Telegram-канал «Подъем».

Горожане сочли столпотворения у остановок в холодное время года отнюдь не «небольшим утренним сбоем». 23 ноября местные жители устроили стихийный протест в здании мэрии. Около сотни человек явились к чиновникам: частные перевозчики, оставшиеся без работы водители и кондукторы, пассажиры, представители общественных организаций. Они требовали возвращения привычных маршрутов, расторжения контрактов с компанией «Питеравто», и даже радикальных кадровых решений в отношении тех, кто допустил «транспортную реформу».

Адекватно ответить на праведное возмущение граждан в мэрии смогли далеко не все. Начальник правового управления городской администрации Ирина Баскакова с трибуны заявила, что нельзя идти навстречу частным перевозчикам. Присутствующие возразили чиновнице, а в ответ та крикнула «Молчать!», чем вызвала еще большую волну негодования. Позже Баскакова извинилась: говорит, перенервничала.

Характерно, что даже те единицы автобусов от Volgabus, которые все-таки дошли до Новокузнецка, не подходят для перевозок пассажиров. У одного из них во время движения лопнуло стекло, второй попал в аварию, не добравшись до города.

«В первом случае — автобус марки "Лотос" попал в ДТП во время перегона в Новокузнецк, во втором случае — у Volgabus осыпалось заднее стекло во время работы на линии. Прочих повреждений автобус не получил, сразу был снят с рейса и отправлен в гараж, взамен этому автобусу был выведен на линию резервный. По обоим случаям ведутся внутренние разбирательства», — прокомментировало ситуацию Управление по транспорту и связи города Новокузнецка, цитирует «КузПресс».

Пользователи соцсетей обращают внимание на качество производимых Volgabus автобусов. Отмечается, что купленные автобусы зачастую не выходят в город, потому что поставляются уже неисправными.

Ситуация со срывом поставок транспорта от Volgabus в Новокузнецке отнюдь не первая. В 2019 году власти Перми из-за невыполненных обязательств компании вынужденно арендовали транспорт у столичного «Мосгортранса». Кроме того, в отношении компаний Volgabus, «Волгабас Волжский» и «Бакулин Моторс Групп» только в 2020 году было подано более 90 судебных исков, в рассмотрении 43 из которых суд встал на сторону истцов.