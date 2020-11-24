Украинский шоумен обратился к Зеленскому в образе бездомного

Украинский шоумен Вадим Мичковский записал видеообращение к главе государства. В образе бездомного он призвал федеральный центр отменить "карантин выходного дня".

Украинский шоумен Вадим Мичковский записал видеообращение к главе государства. В образе бездомного он призвал федеральный центр отменить "карантин выходного дня".

Украинский шоумен Вадим Мичковский, известный образом дяди Жоры, записал видеообращение к руководству страны в образе бездомного, который раньше был бизнесменом. От имени рестораторов, ивентщиков, артистов и работников офисов артист призвал власти Украины одуматься и отменить карантин выходного дня, который губит бизнес.

"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес на х…р и все равно переболеть. Одумайтесь! О! В контейнер что-то свежее выбросили, пошли, пороемся", — говорит Мичковский в образе бездомного в видео на своей странице в Instagram.

Карантин выходного дня на Украине ввели 14 ноября. Мэры отдельных городов выступили против и отказались вводить запрет на работу торговых и развлекательных центров из-за пагубного влияния на экономику и низкой эффективности меры.

Как сообщал телеканал 360, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко попросил Зеленского закупить вакцину "Спутник V".