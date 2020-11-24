Делягин назвал способ сохранения сбережений от обесценивания

Россиянам стоит пересмотреть отношение к доллару, как «спасителю» от девальвации. Об этом в эфире радио рассказал российский экономист Михаил Делягин.

Россиянам стоит пересмотреть отношение к доллару, как «спасителю» от девальвации. Об этом в эфире радио «Аврора» рассказал российский экономист Михаил Делягин.

Специалист не советует соотечественникам хранить сбережения в американской валюте. Проблема заключается в высоких рисках дестабилизации ситуации в Соединенных Штатах Америки.

«Если у вас 300 тысяч рублей на депозите в условном Сбербанке, под угрозой ли их безопасность? Я бы переложил на валютный депозит того же банка. Сейчас можно и в доллары, но, чтобы потом не перекладываться, можно и в евро. Я бы переложился в евро», — говорит Делягин.

Наиболее надежной валютой для хранения денег, считает экономист, остается швейцарский франк. Скорее всего, в ближайшие полгода он сохранит стоимость, чего нельзя сказать ни о евро, ни о долларе. На европейскую валюту, напомнил эксперт, могут оказать негативное влияние ожидающиеся в Германии выборы. Но в обозримой перспективе, отметил экономист, все же есть возможность вложить деньги в евро и приумножить капитал в рублевом эквиваленте.

Также экономист дал совет тем, кто хочет вложить деньги в недвижимость с привлечением ипотечных средств. Сейчас, по словам эксперта, лучше этого не делать. В целом, не стоит брать на себя дополнительные долговые обязательства. Делягин признался, что боится любых кредитов, а недостающие для покупки квартиры средства он советует добирать за счет сохранения уже имеющихся денег в надежной валюте.

«Имея 80% стоимости квартиры, я бы не покупал ее в ипотеку, потому что боюсь любых кредитов. Я бы эти 80% стоимости перевел в валюту и подождал, пока она не подешевеет в валюте. Но цены на новостройки какое-то время будут оставаться высокими за счет дешевой ипотеки», — говорит эксперт.

Еще одним способом сохранения денег от девальвации Делягин считает вложение их в монетарное золото. Инвестиция в драгоценные металлы будет более выгодной, чем вложение в облагаемые налогом слитки, отметил эксперт.

Напомним, на торгах 24 ноября доллар начал резко дешеветь по отношению к другим валютам. Инвесторы резко потеряли интерес к американской валюте на фоне роста деловой активности, который послужил сигналом о восстановлении экономики. В результате доллар вернулся к значениям начала сентября 2020 года, которые были минимальными за несколько последних лет.