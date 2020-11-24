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20:30   24 Ноября 2020
Ближнее зарубежье

Багдасаров рассказал об угрозе прорыва ВСУ у Донецка

Багдасаров рассказал об угрозе прорыва ВСУ у Донецка

Очень возможно, что Украина в обозримом будущем решится на проведение масштабной военной операции против Луганской п Донецкой народных республик, чья оборона может не выдержать наступления ВСУ.

Такие опасения в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE» высказал военный эксперт Семен Багдасаров.

«Масштабная операция Вооруженных сил Украины против Донбасса в нынешних условиях более чем возможна. Однако готовность Донецка и Луганска к отражению такой атаки вызывает серьезные сомнения», — считает эксперт.

Оборонительные позиции донецких и луганских ополченцев на линии фронта достаточно слабы, их нельзя считать долговременными фортификационными сооружениями. А Украина в последнее время обзавелась на мариупольском направлении мощными укреплениями, напоминает эксперт.

Багдасаров рассказал об угрозе прорыва ВСУ у Донецка

По мнению Багдасарова, нынешние фортификационные сооружения Донбасса вряд ли смогут защитить ополченцев, если ВСУ решат использовать для атаки ударные беспилотники.

Кроме того, у ЛНР и ДНР нет системы боковых туннелей, что вызывает много вопросов, особенно, если учесть показавшую эффективность тактику «ухода под землю» при обороне, а также то, что многие бойцы в Донбассе имеют шахтерскую квалификацию.

«Сирийские события показали, что с этим можно очень долго стоять против технически превосходящего противника, имеющего авиацию. Но я не вижу этого в Донбассе. Зато вижу шапкозакидательские настроения с лозунгами "мы побеждали и еще раз победим". Но в истории не всегда бывает так, — предупреждает Багдасаров.

Если относиться к военной подготовке без достаточного внимания, это может повлечь очень серьезные последствия, уверен эксперт.

Багдасаров рассказал об угрозе прорыва ВСУ у Донецка

Возвращаясь к теме возможного использования вооруженными силами Украины боевых дронов, Багдасаров задался вопросом, есть ли у ЛНР и ДНР современные средства уничтожения подобной техники, и в первую очередь есть ли у них системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Расположенные неподалеку от границы российские комплексы «Краснуха», по словам эксперта, имеют достаточный радиус действия, чтобы при необходимости защитить Донбасс от ударных беспилотников ВСУ. Но в случае их использования Киев может обвинить Россию во вмешательстве в идущую на Украине гражданскую войну.

«Донецк расположен в трех-пяти километрах от линии огня. Это один прорыв. Давайте представим, что Украина пойдет на это дело. Она более-менее готова — довооружится полгода, и что будет? Буферной зоны нет, три километра — и они в Донецке. Чем защищаться от массированных ударов?», — беспокоится Багдасаров.

У республик Донбасса есть два корпуса – это в общей сложности 40 тысяч человек, еще 30 тысяч можно мобилизовать, подсчитывает эксперт. Но как командование вооруженными силами ЛНР и ДНР сможет этим всем управлять, если Донбасс разделен внутри границей и таможней?

Багдасаров рассказал об угрозе прорыва ВСУ у Донецка

Напомним, сценарий силовой операции в Донбассе в последнее время все активнее обсуждают на Украине. Причиной этих обсуждения стали недавние события в Нагорном Карабахе, которые некоторые украинские аналитики и эксперты пытаются интерпретировать, как поражение России.

В то же время практически все эксперты сходятся во мнении, что в случае реального столкновения с Россией украинская армия не имела бы никаких шансов на победу, даже используя передовые ударные беспилотники.

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