Багдасаров рассказал об угрозе прорыва ВСУ у Донецка

Очень возможно, что Украина в обозримом будущем решится на проведение масштабной военной операции против Луганской п Донецкой народных республик, чья оборона может не выдержать наступления ВСУ.

Очень возможно, что Украина в обозримом будущем решится на проведение масштабной военной операции против Луганской п Донецкой народных республик, чья оборона может не выдержать наступления ВСУ.

Такие опасения в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE» высказал военный эксперт Семен Багдасаров.

«Масштабная операция Вооруженных сил Украины против Донбасса в нынешних условиях более чем возможна. Однако готовность Донецка и Луганска к отражению такой атаки вызывает серьезные сомнения», — считает эксперт.

Оборонительные позиции донецких и луганских ополченцев на линии фронта достаточно слабы, их нельзя считать долговременными фортификационными сооружениями. А Украина в последнее время обзавелась на мариупольском направлении мощными укреплениями, напоминает эксперт.

По мнению Багдасарова, нынешние фортификационные сооружения Донбасса вряд ли смогут защитить ополченцев, если ВСУ решат использовать для атаки ударные беспилотники.

Кроме того, у ЛНР и ДНР нет системы боковых туннелей, что вызывает много вопросов, особенно, если учесть показавшую эффективность тактику «ухода под землю» при обороне, а также то, что многие бойцы в Донбассе имеют шахтерскую квалификацию.

«Сирийские события показали, что с этим можно очень долго стоять против технически превосходящего противника, имеющего авиацию. Но я не вижу этого в Донбассе. Зато вижу шапкозакидательские настроения с лозунгами "мы побеждали и еще раз победим". Но в истории не всегда бывает так, — предупреждает Багдасаров.

Если относиться к военной подготовке без достаточного внимания, это может повлечь очень серьезные последствия, уверен эксперт.

Возвращаясь к теме возможного использования вооруженными силами Украины боевых дронов, Багдасаров задался вопросом, есть ли у ЛНР и ДНР современные средства уничтожения подобной техники, и в первую очередь есть ли у них системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Расположенные неподалеку от границы российские комплексы «Краснуха», по словам эксперта, имеют достаточный радиус действия, чтобы при необходимости защитить Донбасс от ударных беспилотников ВСУ. Но в случае их использования Киев может обвинить Россию во вмешательстве в идущую на Украине гражданскую войну.

«Донецк расположен в трех-пяти километрах от линии огня. Это один прорыв. Давайте представим, что Украина пойдет на это дело. Она более-менее готова — довооружится полгода, и что будет? Буферной зоны нет, три километра — и они в Донецке. Чем защищаться от массированных ударов?», — беспокоится Багдасаров.

У республик Донбасса есть два корпуса – это в общей сложности 40 тысяч человек, еще 30 тысяч можно мобилизовать, подсчитывает эксперт. Но как командование вооруженными силами ЛНР и ДНР сможет этим всем управлять, если Донбасс разделен внутри границей и таможней?

Напомним, сценарий силовой операции в Донбассе в последнее время все активнее обсуждают на Украине. Причиной этих обсуждения стали недавние события в Нагорном Карабахе, которые некоторые украинские аналитики и эксперты пытаются интерпретировать, как поражение России.

В то же время практически все эксперты сходятся во мнении, что в случае реального столкновения с Россией украинская армия не имела бы никаких шансов на победу, даже используя передовые ударные беспилотники.