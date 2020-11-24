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17:33   24 Ноября 2020
Общество

РПЦ может канонизировать полководца Александра Суворова

РПЦ может канонизировать полководца Александра Суворова

Представители движения "Царьград" попросят председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия причислить Александра Суворова к лику святых.

Как пишет "Царьград", сейчас большинство епархий Русской Православной Церкви поддерживают причисление Александра Суворова к лику святых.

Члены движения понимают, что одних воинских заслуг полководца недостаточно, поэтому попросили обратить внимание на ряд факторов. К примеру, Суворов был набожным с самого детства, но и во взрослой жизни хранил супружескую верность и вел аскетичный образ жизни. Также военные достижения полководца связали не только с его умениями, но и с искренней молитвой.

Ранее в РПЦ призвали запретить карикатуры, которые оскорбляют чувства верующих. По словам митрополита Волоколамского, запретить необходимо в том числе карикатуры на исламского пророка Мухаммеда, чтобы не допустить мести со стороны радикалов.

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#церковь #рпц #суворов

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