РПЦ может канонизировать полководца Александра Суворова

Представители движения "Царьград" попросят председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия причислить Александра Суворова к лику святых.

Представители движения "Царьград" попросят председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия причислить Александра Суворова к лику святых.

Как пишет "Царьград", сейчас большинство епархий Русской Православной Церкви поддерживают причисление Александра Суворова к лику святых.

Члены движения понимают, что одних воинских заслуг полководца недостаточно, поэтому попросили обратить внимание на ряд факторов. К примеру, Суворов был набожным с самого детства, но и во взрослой жизни хранил супружескую верность и вел аскетичный образ жизни. Также военные достижения полководца связали не только с его умениями, но и с искренней молитвой.

Ранее в РПЦ призвали запретить карикатуры, которые оскорбляют чувства верующих. По словам митрополита Волоколамского, запретить необходимо в том числе карикатуры на исламского пророка Мухаммеда, чтобы не допустить мести со стороны радикалов.