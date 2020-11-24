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17:33   24 Ноября 2020
Политика

Жириновский попросил запретить объятья на телевидении из-за COVID-19

Жириновский попросил запретить объятья на телевидении из-за COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и руководителю ВГТРК Олегу Добродееву из-за сцен рукопожатий и поцелуев на телевидении.

Он призвал запретить подобные жесты, чтобы соблюсти правила социального дистанцирования на время пандемии.

Жириновский направил Эрнсту и Добродееву соответствующее письмо. В нем лидер ЛДПР одобрил меры ВГТРК по пропаганде социального дистанцирования. Жириновский указал, что не все телепрограммы канала "Россия-1" ответственно подходят к проблеме. Он вспомнил о передаче "Сто к одному", где не все правила соблюдаются.

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#жириновский #константин эрнст #Олег Добродеев

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