Жириновский попросил запретить объятья на телевидении из-за COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и руководителю ВГТРК Олегу Добродееву из-за сцен рукопожатий и поцелуев на телевидении.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и руководителю ВГТРК Олегу Добродееву из-за сцен рукопожатий и поцелуев на телевидении.

Он призвал запретить подобные жесты, чтобы соблюсти правила социального дистанцирования на время пандемии.

Жириновский направил Эрнсту и Добродееву соответствующее письмо. В нем лидер ЛДПР одобрил меры ВГТРК по пропаганде социального дистанцирования. Жириновский указал, что не все телепрограммы канала "Россия-1" ответственно подходят к проблеме. Он вспомнил о передаче "Сто к одному", где не все правила соблюдаются.