Депутат ГД выступил за усиление ответственности перед реабилитацией нацизма

Усиление ответственности за реабилитацию нацизма готовы поддержать в комитете по делам национальностей Госдумы. Об этом заявил глава ведомства Валерий Газзаев.

Усиление ответственности за реабилитацию нацизма готовы поддержать в комитете по делам национальностей Госдумы. Об этом заявил глава ведомства Валерий Газзаев.

Депутат поддержал законопроект "О внесении изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части усиления ответственности за реабилитацию нацизма)". Газзаев обратил внимание на то, что уголовное законодательство уже предусматривает повышенную ответственность. Речь идет о попытках реабилитации нацизма с помощью средств массовой информации, пишет ФАН.

"Ограничиваться только СМИ было бы неправильно", — констатировал депутат.

Валерий Газзаев отметил, что уголовное законодательство должно преследовать пропаганду и реабилитацию нацизма не только в СМИ, но и в Сети.