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17:27   24 Ноября 2020
Происшествия

Известный советский актер Фирсов скончался в Москве

Известный советский актер Фирсов скончался в Москве

Звезда советского фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Владимир Фирсов скончался на 77 году жизни.

Тело ушедшего из жизни артиста обнаружила младшая сестра Фирсова в его квартире в Москве, сообщает издание kp.ru.

Согласно предварительным данным, причиной смерти выдающегося актера стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Точная причина произошедшего будет названа после проведения медицинской экспертизы.

Владимир Фирсов известен зрителю по работам в кинокартинах "Осенний марафон", "Забытая мелодия для флейты", "Охота на единорога", "Тот самый Мюнхгаузен", а также работами в театре.

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