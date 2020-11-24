Звезда советского фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Владимир Фирсов скончался на 77 году жизни.

Звезда советского фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Владимир Фирсов скончался на 77 году жизни.

Тело ушедшего из жизни артиста обнаружила младшая сестра Фирсова в его квартире в Москве, сообщает издание kp.ru.

Согласно предварительным данным, причиной смерти выдающегося актера стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Точная причина произошедшего будет названа после проведения медицинской экспертизы.

Владимир Фирсов известен зрителю по работам в кинокартинах "Осенний марафон", "Забытая мелодия для флейты", "Охота на единорога", "Тот самый Мюнхгаузен", а также работами в театре.