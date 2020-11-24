Лояльные ПНС Ливии боевики недовольны отсутствием зарплат

Лояльные Правительству национального согласия Ливии боевики планируют атаковать позиции Ливийской национальной армии в Сирте. Об этом сообщил пользователь Twitter.

Лояльные Правительству национального согласия Ливии боевики планируют атаковать позиции Ливийской национальной армии в Сирте. Об этом сообщил пользователь Twitter.

По словам источника, вооруженные группировки решили напомнить о себе триполитанским "властям" из-за невыплаты заработных плат. Боевики намерены устроить провокацию в Сирте, нарушив при этом женевские договоренности, пишет ФАН.

Как известно, представители Совместного военного комитета "5+5" на переговорах в Женеве подписали соглашение о полном прекращении огня в Ливии. По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, документ должен стать "основой мира и стабильности" в североафриканской стране. Он призвал мировое сообщество поддержать договоренности Востока и Запада Ливии.