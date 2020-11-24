Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном выполнение соглашений по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном выполнение договоренностей по Карабаху.

Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном выполнение договоренностей по Карабаху.

В ходе телефонных переговоров лидеры России, Армении и Азербайджана обсудили работу российских миротворцев в НКР, а также дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям республики.

"Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме этого, Путин обговорил с Алиевым и Пашиняном итоги визита российской межведомственной делегации в Баку и Ереван.