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17:15   24 Ноября 2020
Политика

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном выполнение соглашений по Карабаху

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном выполнение соглашений по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном выполнение договоренностей по Карабаху.

В ходе телефонных переговоров лидеры России, Армении и Азербайджана обсудили работу российских миротворцев в НКР, а также дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям республики.

"Затронуты также вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме этого, Путин обговорил с Алиевым и Пашиняном итоги визита российской межведомственной делегации в Баку и Ереван.

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#россия #путин #азербайджан #армения

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