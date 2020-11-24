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17:26   24 Ноября 2020
Весь мир

Политолог рассказал, каким будет мир через 10 лет

Политолог рассказал, каким будет мир через 10 лет

Пандемия коронавируса изменила жизнь большинства людей. Рынок переформатировался, некоторые виды услуг стали неинтересны людям, студенты и школьники начали учиться через онлайн. Этому поспособствовала не только китайская инфекция, но и развитие технологий во всем мире.

Особенно сильные изменения произошли в странах, которые лидируют по числу зараженных коронавирусом. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» политтехнолог Андрей Богданов рассказал, какие изменения грядут в мире на фоне пандемии коронавируса и развития технологий.

«Идет цифровизация, причем семимильными шагами. В онлайн будет переведено почти все сферы, которые нас окружают. Пандемия подстегнула жителей всех стран к этому. Будут умирать такие профессии, как водитель. Мы уйдем от частного транспорта и такси к каршерингу. Машины будут сами отвозить тебя с помощью автопилота. Офлайн-обучение смогут себе позволить только богатые люди. Остальные 95% будут учиться в режиме онлайн», — заявил эксперт.

Подобные преобразования повлекут за собой серьезные социальные сдвиги, уверен Богданов. К примеру, люди почти совсем перестанут выходить на улицу и гулять. Поколение, которое в 2020 году пошло в первый класс, едва ли будет знать «что на улице делается», добавил спикер.

Не стоит забывать и про гендерный вопрос, который сейчас активно решается на Западе. По мнению Богданова, уже через 10 лет он придет к своему логичному завершению:

«То, над чем мы сегодня смеемся и ухмыляемся, вскоре станет реальностью. Я имею ввиду схему "родитель 1 – родитель 2". Это породит проблему с населением: репродуктивный вопрос через 10 лет встанет достаточно остро, потому что рожать детей станут намного меньше, чем сейчас. Эта проблема и сейчас есть, а потом станет еще хуже. В этой части коронавирус тоже может повлиять», — отметил эксперт.

Политолог рассказал, каким будет мир через 10 лет

Политолог также допустил, что в 2030 году на первом месте в мире по технологиям, ресурсам и военному превосходству окажется Китай, который усиленно набирает обороты на фоне соперничества с США. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», экономист Александр Разуваев ранее объяснял, как Пекин перехватит у Вашингтона корону нефтепереработки в ближайшие годы.

По состоянию на 24 ноября 2020 года в мире зафиксировано больше 59 миллионов случаев заражения COVID-19. «Политика Сегодня» уже писала, какие ограничения ввели перед Новым годом для жителей России.

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