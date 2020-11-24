Политолог рассказал, каким будет мир через 10 лет

По мнению эксперта, на первое место по уровню развития технологий и армии встанут одни из союзников РФ.

Пандемия коронавируса изменила жизнь большинства людей. Рынок переформатировался, некоторые виды услуг стали неинтересны людям, студенты и школьники начали учиться через онлайн. Этому поспособствовала не только китайская инфекция, но и развитие технологий во всем мире.

Особенно сильные изменения произошли в странах, которые лидируют по числу зараженных коронавирусом. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» политтехнолог Андрей Богданов рассказал, какие изменения грядут в мире на фоне пандемии коронавируса и развития технологий.

«Идет цифровизация, причем семимильными шагами. В онлайн будет переведено почти все сферы, которые нас окружают. Пандемия подстегнула жителей всех стран к этому. Будут умирать такие профессии, как водитель. Мы уйдем от частного транспорта и такси к каршерингу. Машины будут сами отвозить тебя с помощью автопилота. Офлайн-обучение смогут себе позволить только богатые люди. Остальные 95% будут учиться в режиме онлайн», — заявил эксперт.

Подобные преобразования повлекут за собой серьезные социальные сдвиги, уверен Богданов. К примеру, люди почти совсем перестанут выходить на улицу и гулять. Поколение, которое в 2020 году пошло в первый класс, едва ли будет знать «что на улице делается», добавил спикер.

Не стоит забывать и про гендерный вопрос, который сейчас активно решается на Западе. По мнению Богданова, уже через 10 лет он придет к своему логичному завершению:

«То, над чем мы сегодня смеемся и ухмыляемся, вскоре станет реальностью. Я имею ввиду схему "родитель 1 – родитель 2". Это породит проблему с населением: репродуктивный вопрос через 10 лет встанет достаточно остро, потому что рожать детей станут намного меньше, чем сейчас. Эта проблема и сейчас есть, а потом станет еще хуже. В этой части коронавирус тоже может повлиять», — отметил эксперт.

Политолог также допустил, что в 2030 году на первом месте в мире по технологиям, ресурсам и военному превосходству окажется Китай, который усиленно набирает обороты на фоне соперничества с США. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», экономист Александр Разуваев ранее объяснял, как Пекин перехватит у Вашингтона корону нефтепереработки в ближайшие годы.

По состоянию на 24 ноября 2020 года в мире зафиксировано больше 59 миллионов случаев заражения COVID-19. «Политика Сегодня» уже писала, какие ограничения ввели перед Новым годом для жителей России.