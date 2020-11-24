Немецкий таблоид назвал главу ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального "политическим неудачником". Аналитики сочли историю с якобы отравлением "плохо состряпанной".

Немецкий таблоид назвал главу ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального "политическим неудачником". Аналитики сочли историю с якобы отравлением "плохо состряпанной".

В истории с "отравлением" российского блогера слишком много "сюжетных дыр". Об этом пишет немецкий таблоид Abendlich Hamburg, сообщает ФАН. Аналитики издания подвергли сомнению репутацию российского оппозиционера, сославшись на ранее проведенные независимые социсследования. Одно из них подтвердило, что соотечественники Навального не верят в его "отравление", а другое свидетельствует об отсутствии существенного роста доверия к деятельности оппозиционера.

"Хуже всего для Алексея то, что народ не рассматривает его как лидера и не воспринимает как самостоятельного и независимого политика", — уверены в немецком издании.

Таблоид пишет, что одной из ключевых причин последних неудач Навального были манипуляции с данными, поступившими из ОЗХО, поскольку в самом начале "спектакля" речь шла об "отравлении" токсином семейства "Новичок", однако позже выяснилось, что это не так.