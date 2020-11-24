Захарова назвала лицемерной политику ЕС по отношению к Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила коллегам из Европы на их комментарии по поводу того, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила коллегам из Европы на их комментарии по поводу того, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Украины.

Российский МИД считает лицемерием то, что делают европейские политики по отношению к Правительству Украины и особенно – ее жителям.

"Призываем наших партнеров из Евросоюза избегать столь откровенного двуличия и лицемерия в их политике по отношению к Украине и соблюдению прав человека в целом", — говорится в комментарии.

Так Захарова ответила на выпады своих европейских коллег в адрес России. Они заявили, что Москва якобы посягает на суверенитет Киева, признавая на своей территории автомобильные номера и документы, выдаваемые в отдельных районах Донбасса.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский пообещал жителям Донбасса закончить войну, сообщал телеканал 360.