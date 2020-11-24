Операция по спасению детей в Колпино завершилась без жертв

Мужчина, удерживавший шестерых детей в квартире одного из жилых домов в Колпино, сдался правоохранителям, передает источник в правоохранительных органах.

Мужчина, удерживавший шестерых детей в квартире одного из жилых домов в Колпино, сдался правоохранителям, передает источник в правоохранительных органах.

Спецоперация по спасению заложников успешно завершена, уточнили в полиции. По данным СМИ, все дети находятся в удовлетворительном состоянии и их здоровью сейчас ничего не угрожает. Житель Колпино вышел во двор, не дожидаясь штурма сотрудниками спецслужб.