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16:56   24 Ноября 2020
Общество

В России наладят производство сухой формы вакцины "Спутник V"

В России наладят производство сухой формы вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций с партнерами начали производство сухой формы первой российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.

Такая лиофилизированная форма, которая может храниться при температуре от +2 до +8 градусов, позволит доставлять вакцину в труднодоступные регионы, включая зоны с тропическим климатом. Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте российской вакцины.

"Подобный режим делает возможной дистрибуцию вакцины на международных рынках", — добавили в РФПИ.

"Спутник V" стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Ее эффективность уже превысила 95%. Такие показатели были выявлены на 42-й день после введения первой дозы препарата, передает телеканал "360".

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#вакцина #"Спутник V" #сухая форма

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