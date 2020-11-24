Сосед рассказал о захватившем детей жителе Колпино
Сосед колпинского захватчика дал комментарий Федеральному агентству новостей. Собеседник рассказал, что у преступника были проблемы с алкоголем.
Житель Колпино удерживает в заложниках детей своей супруги. Мужчина вооружен топором. Он просит, чтобы к нему пришла жена, которую он тоже хочет убить. Правоохранители делают все возможное, чтобы попасть в квартиру.
Сосед однажды был в гостях у захватчика. По его словам, детей удерживает обыкновенный мужчина, который время от времени выпивал. Его иногда видели сидящим пьяным на лавочке, но в последнее время мужчина пытался завязать с алкоголем.
"Дебошей за ним не замечал", — отметил сосед.
Стали известны мотивы мужчины, который захватил детей. По словам захватчика, жена вызвала правоохранителей без веской причины.