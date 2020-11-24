Захвативший детей житель Колпино требует возвращения "гулящей" жены

Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в Колпино, в беседе с ФАН объяснил, почему решился пойти на этот шаг. По его словам, мать мальчиков не появляется дома уже три дня.

Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в Колпино, в беседе с ФАН объяснил, почему решился пойти на этот шаг. По его словам, мать мальчиков не появляется дома уже три дня.

Колпинский захватчик обвинил свою супругу в изменах. Мужчина заявил, что никого не удерживает в квартире против воли.

"У нас были с ней конфликты, она мне изменила, три месяца прошло уже, я узнал в августе", — поделился он.

Многодетный отец добавил, что просто сидит с сыновьями дома, никого не удерживает, пока жена "где-то гуляет". Собеседник ФАН заявил, что не понимает, зачем она вызвала полицию.

"Я хочу со своей женой поговорить, я не знаю, что она устроила", — заключил мужчина.

На месте ЧП работает полиция. Захватчик никого не пускает внутрь квартиры. Известно, что он агрессивен и вооружен топором. Живущие в этом же доме люди говорят, что семья была "нормальной".